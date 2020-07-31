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ديني

أفضل الأيام عند الله.. خطيب المسجد الحرام: النحر ثم القر لـ6 أسباب

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:46 ص
أفضل الأيام عند الله
أفضل الأيام عند الله .. خطيب المسجد الحرام: النحر ثم القر
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أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني ، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن هذا اليوم هو أفضل الأيام عند الله قال صلى الله عليه وسلم « أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر».

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وأوضح «الجهني» خلال خطبة عيد الأضحى المبارك اليوم الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، أن يوم القر هو اليوم الذي يلي النحر وهو اليوم الحادي العاشر، ويوم النحر: هو اليوم الأول من أيام العيد وهو يوم الحج الأكبر، منوهًا بأنه سمي كذلك لما يجتمع فيه من أعمال جليلة كالوقوف بمزدلفة، ورمي جمرة العقبة، والنحر، والحلق، وطواف الإفاضة، وصلاة العيد.

وأضاف أنه يستحب التبكير لصلاة العيد وأن يُذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، كما يستحب التهنئة بالعيد لما روي عن جبير بن نفير، قال : كنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض، تقبل الله منا ومنك ، ووقت التهنئة بعد أداء صلاة العيد كما كان يفعل الصحابة -رضوان الله تعالى عنهم-.

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 وأشار إلى أن من الأعمال الجليلة في هذا اليوم نحر الأضحية بعد الصلاة، مستشهدًا بما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يخطب: «إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل فقد أصاب سنتنا».

وتابع: ويستحب إظهار البشر والسرور وصلة الأرحام ونبذ الشحناء والخلاف ومسامحة الخلق والعفو عنهم، والتوسعة على العيال وإدخال السرور عليهم، ولا بأس باللعب واللهو المباح لأن في ديننا فسحة، كما يستحب التكبير عقب الصلوات الخمس ؛ ويبدأ من فجر عرفة إلى اليوم الثالث من أيام التشريق وهو اليوم الرابع من أيام العيد، ومن صيغه : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

 وحث على الفرح بالعيد وإقامة شعائر الدين والإحسان إلى الفقراء والمساكين فرحمة الله قريب من المحسنين، سائلا الله أن يمن على الجميع بقبول الطاعات، وکشف الكربات وغفران الزلات، وأن يعز الاسلام والمسلمين ، وينصر عباده الموحدين، وأن يرزقنا الآمن في الأوطان وأن يصلح الأئمة وولاة الأمور ، وأن يؤيد بالحق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأن يوفقه للهدى ويسبغ عليه لباس الصحة والعافية ، وأن يوفق ولي عهده الأمين ويأخذ بناصيته للبر والتقوى وأن يكفيه شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتاب الله وتحكيم شرعه.

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