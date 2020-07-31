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لا يوجد أختام خلال العيد..مدير مجزر البساتين: فحص طبى للأضاحي قبل الذبح..فيديو

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:28 ص
دكتور مصطفى رمضان
دكتور مصطفى رمضان مدير عام مجرز البساتين
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محمود محسن
أكد الدكتور مصطفى رمضان مدير عام مجزر البساتين أنه بالأمس تم الانتهاء من  اتخاذ الإجراءات الصحية من تنظيف العنابر والأرضيات والتطهير الشامل للمجزر من الشوارع المحيطة والعنابر للمجزر .

وأضاف رمضان خلال تصريحات خلال تقرير لبرنامج صباح الخير يا مصر عبر القناة الأولى المصرية أن المضحين بدأوا بالتوافد صباح اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك على المجزر مشيرا إلى أنه  تم وضع الأضاحي  فى الأماكن المخصصة لها استعدادا للذبح.

وتابع  مدير عام مجزر البساتين أن هناك بعض الجمعيات الخيرية متواجدة و تم توفير عدد من المنابر المتخصصة في ذلك  إضافة إلى وجود عنابر إحتياطية في حالة زيادة عدد المضحين.

وأشار رمضان إلى أن البعض يذبح في المجزر وبعد ذلك يتم الاتجاه فى محل الجزارة لتقطيع اللحوم والعمل عليها مؤكدا  أنه قبل عملية  الذبح يتم الكشف علي التضحية و تطبيق الشروط الصحية والجسمانية على الذبيحة.

وقال مدير عام مجزر البساتين إنه  خلال أيام العيد العمل يدار بشكل مكثف ويقوم الدكتور البيطري بالكشف على الذبيحة والجزار يقوم بالذبح ولكن لا يوجد وضع أختام خلال العيد .
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