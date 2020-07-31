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محافظات

سائح سويسري يوزع ألعابا على الأطفال فى العيد بالأقصر

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:46 ص
صدى البلد
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شمس يونس
قام السائح السويسري "ريان بيك " والمقيم بمنطقة القرنة غرب محافظة الاقصر، اليوم  الجمعة، فى اول أيام عيد الأضحي المبارك برسم البسمة على أوجه الأطفال بقري غرب المحافظة. 

واستقل " ريان " وصديقة المصري " احمد القاضي " سيارة ووضوعوا فيها العديد من العاب الاطفال وقاموا بتوزيعها على الاطفال فى شوارع مدينة القرنة الاثرية وسط فرحة وسعادة من الأطفال 

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يذكر أن شهدت ساحة الطيب بمركز القرنة غرب الأقصر مسقط رأس الإمام الاكبر شيخ الأزهر فرحة عارمة،  منذ عامين بعد أن قام سويسري الجنسية بإعلان إسلامه أمام الجميع لما رآه من كرم أخلاق وود وتسامح من الأهالي في معاملته.

 و" ريان بيك " 50 عاما ولد في مدينة بازل السويسرية، يعمل مصور محترف قام بزيارة مصر أول مرة  عام 2000 وزار مدينة الأقصر وتفقد في أول زيارته له، معبد الكرنك،و لم ير له مثيل في العالم، لما يحتوي عليه من تصاميم هندسية رائعة، مما جعله يشعر بأن بداية العالم بدأت من مصر، وأن سحر الحضارة الفرعونية، جعل لديه شعور، أن مصر هي من قامت بتعليم كل بلاد العالم المتقدم .

وقام " ريان " المصور المحترف بتصوير العديد من المواقع الأثرية، وقام بإنشاء معرض له بالبر الغربي تحت اسم " الحضارة المصرية بعيون سويسرية "، وهو لا يرد أي شيء غير أن  مساعدة المسئولين له فى الترويج عن مصر وحصوله على تسهيلات في تصوير المناطق الأثرية ليستطيع المساهمة بشكل أكبر في فكرة الترويج على صفحته التي أنشأها.
سائح سويسري يوزع ألعابا على الأطفال فى العيد بالأقصر
سائح سويسري يوزع ألعابا على الأطفال فى العيد بالأقصر
سائح سويسري يوزع ألعابا على الأطفال فى العيد بالأقصر
سائح سويسري يوزع ألعابا على الأطفال فى العيد بالأقصر
سائح سويسري يوزع ألعابا على الأطفال فى العيد بالأقصر
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