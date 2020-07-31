استضافة وخدمة المرأة: نستقبل أي سيدة فوق الـ18 سنة وقع عليها عنف

قالت مروة نبيل، المشرف على مركز استضافة وخدمة المرأة: إن المركز يقدم خدمة الاستضافة منذ 18 عاما مع التجديد كل 3 أشهر، إضافة إلى تقديم خدمات نفسية واقتصادية واجتماعية من خلال متخصصين.





وأضافت مروة نبيل، خلال حواره ببرنامج، "هذا الصباح"، المذاع على فضائية، "إكسترا نيوز"، مع الاعلامية خلود زهران، أ ن الوحدة توفر دورات خياطة مجانية وتريكو وكوريشيه واكسسوارات.





المشرف على مركز استضافة وخدمة المرأة، إ لى أن أى مرأة وقع عليها عنف فوق الـ 18 سنة نستقبلها، منوهة أن هناك بروتوكولا متفقا عليه مع الجمعيات الاهلية لاستقبال اى ضيفة فى حالة عدم توفير مكان لها هناك. واشارت



