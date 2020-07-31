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توك شو

استضافة وخدمة المرأة: نستقبل أي سيدة فوق الـ18 سنة وقع عليها عنف

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:52 ص
العنف ضد المرأة
العنف ضد المرأة
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ريهام فيكتور
قالت مروة نبيل، المشرف على مركز استضافة وخدمة المرأة: إن المركز يقدم خدمة الاستضافة منذ 18 عاما مع التجديد كل 3 أشهر، إضافة إلى تقديم خدمات نفسية واقتصادية واجتماعية من خلال متخصصين.

وأضافت مروة نبيل، خلال حواره ببرنامج، "هذا الصباح"، المذاع على فضائية، "إكسترا نيوز"، مع الاعلامية خلود زهران، أن الوحدة توفر دورات خياطة مجانية وتريكو وكوريشيه واكسسوارات.

واشارت المشرف على مركز استضافة وخدمة المرأة، إلى أن أى مرأة وقع عليها عنف فوق الـ 18 سنة نستقبلها، منوهة أن هناك بروتوكولا متفقا عليه مع  الجمعيات الاهلية لاستقبال اى ضيفة فى حالة عدم توفير مكان لها هناك.

وتابعت المشرف على مركز استضافة وخدمة المرأة ، أن هناك مساعدة قانونية للمرأة من خلال محامين متطوعين للجمعية، منوهة الى أننا نستقبل الحالات بدون أى شروط وفى اى وقت.
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