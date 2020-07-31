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برلمان

على مدار 6 سنوات.. برلماني: مصر حققت إنجازات يتحاكى بها العالم

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:43 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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أحمد أيمن
قال النائب محمد اسماعيل، عضو مجلس النواب، إن المصريون يحتفلون بعيد الأضحى بعدما نجحت الدولة في مواجهة تحديات غير مسبوقة لم تواجهها من قبل على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي، معربا عن ثقته في حكمة الرئيس السيسي ودوره في في تجاوز الأزمات والمشاكل ومواصلة خطط التنمية والعمران والبناء للمستقبل.

وأضاف اسماعيل: "واثقون في قيادة الرئيس للبلاد وواثقون في تحقيقه النصر في كل الملفات والتحديات والقضايا لأنه رجل وطني حتى النخاع ويقدس تراب هذه البلد وأهلها ومستعد للدفاع عنها بروحه".

وشدد على أن ما حققته مصر من إنجازات طيلة السنوات الست الماضية من حكم السيسي يتحاكى به العالم ولا نزال مستمرون.

وهنأ النائب، الرئيس السيسي والأمة العربية والاسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا الله أن  يمد الرئيس بالصحة والعافية، ويبعد عن مصر وأهلها السوء. 
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