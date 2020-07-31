على مدار 6 سنوات.. برلماني: مصر حققت إنجازات يتحاكى بها العالم

قال النائب محمد اسماعيل، عضو مجلس النواب، إن المصريون يحتفلون بعيد الأضحى بعدما نجحت الدولة في مواجهة تحديات غير مسبوقة لم تواجهها من قبل على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي، معربا عن ثقته في حكمة الرئيس السيسي ودوره في في تجاوز الأزمات والمشاكل ومواصلة خطط التنمية والعمران والبناء للمستقبل.





وأضاف اسماعيل: "واثقون في قيادة الرئيس للبلاد وواثقون في تحقيقه النصر في كل الملفات والتحديات والقضايا لأنه رجل وطني حتى النخاع ويقدس تراب هذه البلد وأهلها ومستعد للدفاع عنها بروحه".





وشدد على أن ما حققته مصر من إنجازات طيلة السنوات الست الماضية من حكم السيسي يتحاكى به العالم ولا نزال مستمرون.



