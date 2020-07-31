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بأسهل الخطوات.. طريقة عمل ورقة رقبة.. فيديو

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:49 ص
طريقة عمل ورقة رقبة
طريقة عمل ورقة رقبة
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هاجر هانئ
ورقة رقبة من الأطباق الشهية واللذيذة التى يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك على مائدة الطعام فى أيام عيد الأضحى، نقدم لكم طريقة عمل ورقة رقبة من مطبخ الشيف غادة جميل مقدمة برنامج  اتفضلوا عندنا.

مقادير ورقة رقبة
لحمة رقبة 
بصل قاورما 
بطاطس قاورما 
بيبي جزر 
فاصولياء طازجة 
زبدة 
ملح وفلفل 
بهارات 
جوزة الطيب 
فصوص ثوم 
طماطم  حلقات
زيت
 
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طريقة تحضير ورقة رقبة

-تتبل اللحمة بالملح والفلفل والبهارات وجوزة الطيب والزيت والخل
-يتبل الخضار والبصل والثوم بنفس تتبيلة اللحمة أيضًا
-توضع الفاصولياء الخضراء في ورق المونيوم مبطن بورق زبدة في صينية
-يضاف خليط الخضار المتبل واللحمة المتبلة
-تضاف على الوجه شرائح الطماطم ومكعبات الزبدة
-يغلق ورق الألومنيوم على الخليط جيدًا
-يوضع في الفرن حتى تمام النضج
-ثم تقدم ورقة الرقبة .


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