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عازف كمان: صوت الكمنجة مختلف ويوصل أحاسيس كثيرة.. فيديو

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:58 ص
عازف الكمان الإسكندراني
عازف الكمان الإسكندراني مهاب حسين
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محمود محسن
قال عازف الكمان الإسكندراني مهاب حسين انه بدأ في هواية الموسيقى منذ أن كان في الثالثة من عمره، عندما كان يشاهد الإعلانات في التليفزيون ويقوم بغنائها بنفس الطريقة.

وأضاف مهاب حسين خلال لقاء له لبرنامج صباح الخير يا مصر عبر القناة الأولى المصرية: بعد ذلك قمت بالعزف على البيانو، وعندما بلغت العاشرة من عمري أكد أساتذتي أنني أستطيع العزف على الكمان".

وتابع عازف الكمان الإسكندراني: "عندما عزفت على الكمان علمت سبب اختيار أستاذي لي لكي أعزف.. صوت آلة الكمان مختلف ومن الممكن توصيل أحاسيس مختلفة من السعادة أو الحزن أو تذكر موقف معين". 

وأشار حسين إلى أنه تعلت الموسيقى العربية من خلال أغاني الفنانة الراحلة ليلى مراد وأم كلثوم وفيروز، قائلا: "أداء هؤلاء الفنانين يمثل متعة وسعادة بالنسبة لي لأنهم بمثابة تراث كبير.

وعزف مهاب حسين أغنية "يونس" لـ محمد منير و"قول رجعت ليه" لـ حسين الجسمي وموسيقى أغنية لفيروز.
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