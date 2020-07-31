رسالة من رئيس الوزراء الأردني عبر تويتر

هنأ رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.





وقال رئيس الوزراء عبر صفحته الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر" في رسالة له إحتفالا بقدوم عيد الأضحي المبارك: كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على قيادتنا الهاشمية الحكيمة، وأبناء شعبنا العزيز، وجيشنا وأمننا، وأردنّنا الغالي ينعم بالخير والطمأنينة السّلام، والعالم بأسره ينعم بالخير والاستقرار.





وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الجمعة، وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله قد شاركا في أداء صلاة عيد الأضحى المبارك.





وبحسب "الرأي" الأردنية، أدى الملك وولي العهد صلاة العيد في مسجد الملك الحسين بن طلال.





وأضافت أن المك عبد الله استمع رفقة المصلين إلى خطبة العيد التي ألقاها إمام الحضر الهاشمية الشيخ غالب الربابعة، والتي تناول خلالها فضائل التضحية والفداء والبذل والعطاء خلال تلك الأيام المباركة.





وأشارت الصحيفة إلى أنه لدى وصول الملك عبد الله لتأدية صلاة العيد تلقى تحية من حرس الشرف، وعزفت موسيقى السلام الملكي وأطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة.





وأظهرت الصور حرص الملك على الصلاة وفقا لتدابير الوقاية من فيروس كورونا من خلال التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.



