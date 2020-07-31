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حوادث

قبل ترويجها فى العيد.. مباحث تموين القاهرة تضبط كميات كبيرة من اللحوم والدواجن الفاسدة

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:38 م
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
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كتب محمد صبرى
تمكنت إدارة مباحث التموين باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بالإشتراك مع الجهات المعنية من تحقيق النتائج التالية:

ضبط المسئول عن مصنع لمصنعات اللحوم والدواجن "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة القطامية.

وعُثر بداخل المصنع على (1,300 طن مقطعات لحوم ودواجن- 2 طن مخلل- 750 كيلو جرام توابل- 500 كيلو جرام دقيق- 240 زجاجة خل- 150 كيلو جرام سكر- 30 كيلو جرام ألوان صناعية) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

ضبط المسئول مصنع للماكولات " بدون ترخيص " بدائرة قسم شرطة القطامية لحيازته( 3,655 طن لحوم ) معبأة داخل أكياس غير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية , بقصد طرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

ضبط المسئول عن مصنع لحوم بيف  " بدون ترخيص " بدائرة قسم شرطة القطامية لحيازته ( 4,160 طن لحوم , مفروم دواجن , هياكل دواجن , 300 كيلو لانشون ) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها, بقصد طرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

وضبط المسئول مصنع مصنعات لحوم " بدون ترخيص " بدائرة قسم شرطة القطامية لحيازته ( 925 كيلو لحوم ودهون ) مجهولة المصدر ومعبأة داخل أكياس غير مدون عليها تاريخ ومدة الصلاحية , بقصد طرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

وضبط مسئول سوبر ماركت بدائرة قسم شرطة الزيتون لحيازته ( 525 كيلو لحوم , 236 كيلو كبده ) مجهولة المصدر تم ذبحها خارج المجازر الحكومية بدون تصريح من مديرية الطب البيطرى وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها , بقصد طرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

كما تم ضبط مالك محل جزارة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة لحيازته ( 20 كيلو لحوم , 8 كيلو كبده ) تم ذبحها خارج المجازر الحكومية بدون تصريح من مديرية الطب البيطرى وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، بقصد طرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

وأخيرا ضبط مالك محل جزارة بدائرة قسم شرطة الأميرية لحيازته ( 18 كيلو لحوم ) تم ذبحها خارج المجازر الحكومية بدون تصريح من مديرية الطب البيطرى وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها ، بقصد طرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قبل ترويجها فى العيد.. مباحث تموين القاهرة تضبط كميات كبيرة من اللحوم والدواجن الفاسدة
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