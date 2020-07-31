قبل ترويجها فى العيد.. مباحث تموين القاهرة تضبط كميات كبيرة من اللحوم والدواجن الفاسدة

تمكنت إدارة مباحث التموين باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بالإشتراك مع الجهات المعنية من تحقيق النتائج التالية:





ضبط المسئول عن مصنع لمصنعات اللحوم والدواجن "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة القطامية.





وعُثر بداخل المصنع على (1,300 طن مقطعات لحوم ودواجن- 2 طن مخلل- 750 كيلو جرام توابل- 500 كيلو جرام دقيق- 240 زجاجة خل- 150 كيلو جرام سكر- 30 كيلو جرام ألوان صناعية) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.





ضبط المسئول مصنع للماكولات " بدون ترخيص " بدائرة قسم شرطة القطامية لحيازته( 3,655 طن لحوم ) معبأة داخل أكياس غير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية , بقصد طرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .





ضبط المسئول عن مصنع لحوم بيف " بدون ترخيص " بدائرة قسم شرطة القطامية لحيازته ( 4,160 طن لحوم , مفروم دواجن , هياكل دواجن , 300 كيلو لانشون ) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها, بقصد طرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .





وضبط المسئول مصنع مصنعات لحوم " بدون ترخيص " بدائرة قسم شرطة القطامية لحيازته ( 925 كيلو لحوم ودهون ) مجهولة المصدر ومعبأة داخل أكياس غير مدون عليها تاريخ ومدة الصلاحية , بقصد طرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .





وضبط مسئول سوبر ماركت بدائرة قسم شرطة الزيتون لحيازته ( 525 كيلو لحوم , 236 كيلو كبده ) مجهولة المصدر تم ذبحها خارج المجازر الحكومية بدون تصريح من مديرية الطب البيطرى وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها , بقصد طرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .





كما تم ضبط مالك محل جزارة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة لحيازته ( 20 كيلو لحوم , 8 كيلو كبده ) تم ذبحها خارج المجازر الحكومية بدون تصريح من مديرية الطب البيطرى وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، بقصد طرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .





وأخيرا ضبط مالك محل جزارة بدائرة قسم شرطة الأميرية لحيازته ( 18 كيلو لحوم ) تم ذبحها خارج المجازر الحكومية بدون تصريح من مديرية الطب البيطرى وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها ، بقصد طرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



