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محافظات

محافظ القليوبية يشارك الأيتام فرحة عيد الأضحى.. صور

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:45 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
شارك عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الأطفال الأيتام فرحة عيد الأضحى المبارك، حيث قام اليوم بجولة تفقدية بمؤسسة البنين والبنات بمدينة بنها، حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك مقدما لهم بعض الهدايا المادية والعينية.

كما استمع لمشاكلهم ومطالبهم والتي منها إنشاء ورش للأطفال لتعليم بعض الحرف والأعمال اليدوية البسيطة كالخياطة وصناعة السجاد والمشغولات اليدوية والاكسسوارات وأعمال النجارة، وقد وعدهم المحافظ بالزيارة الدورية، مؤكدا أن مكتبه مفتوح لهم دائما.

وفى هذا الاطار اكد المحافظ حرصه الدائم على المشاركة المجتمعية وتوفير الدعم الكامل لكل الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية، مشيرا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألو جهدا في توفير الدعم الكامل لهم فهم جزء لا يتجزأ من المجتمع فيما عبر الأيتام عن سعادتهم بتلك الزيارة التي أدخلت الفرحة عليهم متمنين تكرارها دائما.

وجاءت الجولة بحضور مجدي حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

كان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تفقد اليوم مجزر كفر سعد بمدينة بنها في أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك للاطمئنان على التزام المواطنين بالذبيح داخل المجازر والالتزام بالإجراءات الاحترازيه حفاظا على الصحة العامة ونظافة الشوارع.
محافظ القليوبية يشارك الأيتام فرحة عيد الأضحى.. صور
محافظ القليوبية يشارك الأيتام فرحة عيد الأضحى.. صور
محافظ القليوبية يشارك الأيتام فرحة عيد الأضحى.. صور
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