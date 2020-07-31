إيجابيات وسلبيات تأجير السيارات

يستعين بعض السائقين بالسيارات المستأجرة للسفر بها لمسافات بعيدة أو حضور حفلات الزفاف أو بهدف الحفاظ على السيارة لأطول وقت ممكن أو في حالة تعطلها، فالسيارات المستأجرة تبقى الحل المثالي أمام الكثيرين، والحل الأسواء أيضا أمام فئة أخرى.





لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري أبرز مميزات وعيوب تأجير السيارات .. تعرف عليها.









ايجابيات تأجير السيارة:





1- اسعاف الوقت عند الحاجة إليها والتباهي بها في أقل وقت ممكن.





2- تجنب استهلاك الوقود في سيارتك.









3- توفير أكثر من سيارة بأنواعها، بالموديلات التي تحتاجها.





4- شركات تأجير السيارات تقوم بتغيير سياراتها بشكل متكرر ستجد أن العديد من السيارات لا يتجاوز عمرها بضع سنوات وهذا يعني أنه في معظم الحالات سيبقى بعض ضمان المصنع الأصلي، وسيتم نقله إلى المالك الجديد.

















سلبيات تأجير السيارة

1- عدم ثبات سعرها الثابت والتباين بين شركات السيارات وبعضها البعض.





2- الخوق من حدوث أي تصادم، مما يؤدي على تشويه السيارة وتغريمك ماديًا.





3- الانبهار بشكل السيارة الخارجي وعدم القدرة على اكتشاف ما بداخلها.





4- بعض الأشخاص يتعافون على السيارة مما يجعل منها تعطل باستمرار.



