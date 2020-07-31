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محافظات

شاهد.. مواطن يطلي خروف العيد بعلم تركيا قبل ذبحه في طنطا

الجمعة 31/يوليه/2020 - 02:09 م
صدى البلد
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أحمد على

شهدت شوارع مدينة طنطا في الغربية اليوم استمرار أجواء الاحتفالية بعيد الأضحي المبارك حيث حرص أحد المواطنين على طلاء أحد الخراف بعلم "تركيا" وذلك قبل ذبحها وتوزيعه كضحية على الفقراء والأسر أكثر احتياجا ليؤكد على مدي كراهيته للمخططات المعادية من جانب أردوغان.

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من جانبه قال هاني الشامي صاحب الأضحية، أن الهدف من تلك المبادرة هو رسالة لكل من تسول له نفسه أن يتطاول على مصر وشعبها وجيشها وشرطتها فى الوقت الحالي.

وتابع بقوله: "مصر خط أحمر لكل من يتطاول عليها، ويكون مصيره مصير ذلك الخروف وتحيا مصر بسواعد أبناءها من الشرفاء".

وأشار "الشامي" إلي أن حالة من السعادة البالغه انتابت الأهالي الذين حضروا لاستلام أضحياتهم من خلال اصطفافهم فى طابور مرتب، لافتا بقوله: "ربنا يعينا على أن تكون مصر وأهلها بخير دايما وسنظل يد واحدة ضد أي عدو".

وكانت مديرية التضامن والشئون الإجتماعية بمحافظة الغربية اعلنت عن  بالتنسيق الكامل مع مسئولي مجلس إدارة جمعية الأورمان عن توزيع مايقرب من لحوم 40 رأس ماشية بلدية، و50 ألف كيلو لحوم مستوردة، خلال عيد الأضحى المبارك، على الأسر الأكثر احتياجا  على مستوي قري ومراكز المحافظة .

وجاء ذلك ضمن مشروع "صك الأضحية" الذى تطلقه جمعية الأورمان تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية لرعاية الفقراء والأسر الأكثر احتياجا تزامنا مع حلول عيد الأضحي المبارك .

 

 

شاهد.. مواطن يطلي خروف العيد بعلم تركيا قبل ذبحه في طنطا
شاهد.. مواطن يطلي خروف العيد بعلم تركيا قبل ذبحه في طنطا
شاهد.. مواطن يطلي خروف العيد بعلم تركيا قبل ذبحه في طنطا
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