5 عادات يومية للوقاية من مشاكل الهضم نهائيا

تعد مشاكل المعدة والهضم من اكثر المشكلات التى تؤرق عددا كبيرا من البشر وتتسبب فى حرمانهم من تناول الأطعمة التى يحبونها ولكن اذا حرص الانسان على اتباع العادات الصحية يوميا فلن يحتاج للادوية لعلاج مشاكل الهضم.





عرض موقع " nhs " اهم النصائح التى اذا حرص الانسان عليها فى نظامه الغذائى بشكل دائم متواصل تمكنه من تجنب اضطرابات ومشاكل الجهاز الهضمى خاصة المعدة والقولون.





- تناول الزبادي لانه يحتوى على بكتيريا مفيدة للبطن

- اختر المشروبات المناسبة لتجنب وعلاج مشاكل الهضم

- تناول التوابل بكميات معتدلة لتجنب مشاكل البطن وابتعد عن الحارة

- قلل كمية الدهون للحصول على أمعاء صحية