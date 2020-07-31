بـ كاش مايوه.. سارة سلامة تهنئ جمهورها بعيد الأضحى

هنأت الفنانة سارة سلامة، المسلمين بمناسبة أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ونشرت الفنانة سارة سلامة صورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام بكاش مايوه أبيض وعلقت قائلة: "عيدكم مبارك ".

وظهرت الفنانة سارة سلامة ، بملابس صيفية وهي تقضي إجازتها داخل جزيرة في إندونيسيا وسط الشلالات، ولاقت الصور إعجاب متابعيها.





وشاركت سارة سلامة في السباق الرمضاني بمسلسل يا انا يا جدو وقدمت شخصية قشطة والتي تقع في حب حفيد إسماعيل باشا والذى يقدم شخصيته طارق صبرى ويقرران الزواج ولكن هناك كثير من العوائق بسبب جده الذي يرفض زواجهما.





المسلسل يقوم ببطولته أحمد بدير وسارة سلامة وطارق صبرى وتأليف فتحى الجندى وإخراج عادل الأعصر.

وتنتظر سارة سلامة عرض مسلسلها "كتف قانوني" الذى خرج من السباق الرمضاني الماضي في آخر لحظة.

مسلسل "كتف قانوني" بطولة طارق صبري، سارة سلامة، أحمد بدير، محمد نجاتي، أحمد سلامة، رنا سماحة، مدحت تيخا، عبدالله مشرف، محمد الصاوي، منير مكرم، حسن عبدالفتاح، وعدد من الوجوه الشابة، تأليف فتحي الجندي، المنتج الفني أسامة سركيس، إنتاج شركة دي لايت لمالكها عصام طنطاوي، إخراج عادل الأعصر.