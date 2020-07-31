فنان أردني لـ صدى البلد: فلسطين باقية رغم حذف اسمها من خرائط جوجل.. فيديو

"لماذا أراك في كل شئ ؟" دشن مصمم جرافيك مصري مقيم بالأردن حملة تحمل هذا الاسم لدعم فلسطين بعد حذف جوجل لاسمها من الخرائط واستبدله بإسرائيل، ليسير على خطاه عدد من مصممين الجرافيك بالوطن العربي.





حماد السويطي أردني من أصول فلسطينية واحد من المشاركين في هذه الحملة بتصميماته التي اعتمدت على رؤية علم فلسطين في كل ما يراه، وتواصل معه «صدى البلد» للحديث عن تفاصيل المشاركة بهذه الحملة الإلكترونية، قائلا :"فلسطين باقية رغم حذف اسمها من خرائط جوجل".





يدرس حماد بالفرقة الثانية تخصص علوم الإعلام، ويرى أن الفنان يستطيع التعبير عن أي قضية أو فكرة من خلال صوته، ريشته أو أفكاره "إلى الهدف المنشود، " من خلال الفن نستطيع اخذ موقف بلا أي كلمة تنطق، ورفض ظلم بلا سلاح فعلي" كما قال حماد.





"الفنون هي أسلحتنا البيضاء" هذا ما قاله حماد عن تصميماته المبتكرة، والذي نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي معتبرا أنها تعد مساحة واسعة لعرض الأفكار ونسج الاعتراض بطريقة فنية.





نفذ حماد في هذا المشروع حوالي 6 صور صممهم على مدار يومين من حيث الفكرة والتنفيذ، ومنهم صورة الشجرة من رمزية الجذور "خارطة فلسطين متجذرة ومتأصلة فينا منذ القدم وإلى يوم القيامة فالشجرة تتميز بالثبات"، ومثال آخر "صورة الكمامة" باعتبارها عنصر عالمي وحديث وأنه يرى فلسطين في طيات قناع الوجه، وصورة أخرى "السياج" في إشارة إلى أن الفلسطينيين رغم الحواجز والأسر والسياج يروون فلسطين.





يعمل السويطي في تصميم الجرافيك منذ ما يقرب من 4 سنوات، حتى أصبح مصمم جرافيك، وسخر لهذا العمل الكثير من الوقت والجهد لخدمة القضية الفلسطينية، حيث تطوع وعمل في عدة مشاريع تعنى بالشأن الفلسطيني والآن هو مسؤولا باللجنة الإعلامية في إحدى المنظمات.







