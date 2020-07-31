الرئيس الجزائري يوجه 3 رسائل عبر تويتر بمناسبة عيد الأضحي

وجه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ثلاث رسائل الي عناصر القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعضاء الفريق الطبي داخل البلاد ، وذلك للتهنئة بعيد الأضحي المبارك.





وتابع الرئيس الجزائري في تغريدات له عبر موقع التدوينات القصيرة " تويتر" حيث قال : ها هو الجيش الأبيض الجزائري في عيد جديد يواصل الرباط والكفاح ضد الوباء، دون أن ينال من عزيمته شيء في خدمة الجزائر و المرضى، الذين نتمنى لهم شفاء عاجلا. فعيدٌ أضحى مبارك لكل المرضى و لكل أطبائنا المقاومين وكل المستخدمين في السلك الطبي فردا فردا، على تضحياتهم التي تأبى النسيان.





وأضاف الرئيس الجزائري عبر تويتر قائلا : إلى كل مرابط على الحدود والجبال وفي كل أطراف الجزائر المترامية، من ضباط وضباط صف وجنود، عيدكم سعيد ومبارك وكل عام وأنتم بألف خير. عشتم ذخرا للجزائر وعاشت الجزائر آمنة مستقرة بتضحياتكم المحفوظة في ذاكرة الأمة من جيش التحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي.





وتابع الرئيس " عبد المجيد تبون " قائلا : بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أتوجه إلى كل أبنائي وبناتي من سلاح الدرك الوطني والشرطة والحماية المدنية بأرفع عبارات التهاني وأخلص كلمات التحايا، على ما تجابهون من مهام لتبقى الجزائر واقفة إلى الأبد، راجيا من المولى عزّ وجل أن يحل عليكم عيدنا هذا بالخير والعافية، واليُمن والبركات.