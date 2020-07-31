235 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطر

سجلت وزارة الصحة القطرية، 235 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.





وأوضحت الصحة القطرية، أن إجمالي حالات التعافي من الفيروس المستجد في البلاد بلغ 107377 بعد تسجيل 242 حالة شفاء في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.





كما أعلنت الوزارة عن تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة ليرتفع عدد حالات الوفيات الى 174 حالة..





وسجلت الوزارة خلال الساعات الأخيرة إدخال حالات للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة حاليًا إلى 77 حالة.





كما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تم فحصهم من فيروس كورونا حوالي 495377 شخصًا، وعدد الحالات النشطة تحت العلاج 3144 حالة.