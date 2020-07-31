تحالف الأغلبية مع المعارضة.. رئيس حزب التجمع يدعو المصريين لدعم قائمة الشيوخ

دعا السيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، جميع المصريين لدعم القائمة الوطنية من أجل مصر، مؤكدا أن التحالف يستحق بجدارة أن يخوض وينجح في انتخابات مجلس الشيوخ، لذلك كل مصري يجب أن يكون مطمئنا على هذا التحالف "تحالف لكل مصري".









وتابع: "حزب التجمع تأسس عام 1976 برئاسة زعيم الحزب خالد محي الدين وعضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو، ليكون صوتا للغلابة من الفلاحين والعمال أصبح لهم، يعبر عنهم.. عدت علينا سنين طويلة ومحاولات صعبة لكبت أصواتنا وزحزحتنا عن مبادئنا".





واختتم: "انهاردة شوفنا بعيننا تحالف يضم أحزاب كبيرة؛ أغلبية بمشاركة أحزاب معارضة في رسالة شديدة وهي: ايدينا في ايديكم هنبني مصر، كتفنا في كتف بعض هنحمي مصر، تحالف يرحب بكل رأي ومستعد لمناقشة كل فكرة وطرح".

وأضاف عبدالعال خلال كلمته في فيديو دعائي للمشاركة في انتخابات الشيوخ: "اليسار المصري يلعب دور وطني مهم منذ 90 عاما في الدفاع عن الفقراء ومواجهة اضطهاد الأقليات ومحاولة إجلاء الاستعمار ورفض الطائفية والعنصرية بكل اشكالها وألوانها وطرقها الملتوية"