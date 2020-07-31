فنان مصري يهدي روح دكتور الغلابة لوحة مرسومة بالملح: أقل هدية.. فيديو

تأثر الملايين في مصر والوطن العربي بوفاة الدكتور محمد مشالي الشهير بـ "دكتور الغلابة"، وتم تكريمه بطرق مختلفة.. وقررفنان مصري تكريمه على طريقته الخاصة بعد وفاته وأهدى روحه لوحة مرسومة بالملح.





تواصل «صدى البلد» مع هاني جنيدي رائد الرسم بالملح في الوطن العربي، ويقول أنه رسم لوحتين لطبيب الغلابة الأولى خلال شهر مايو الماضي، والثانية رسمها قبل يومين، واشتركت اللوحتين في نشرهما على مواقع التواصل الإجتماعي.





اللوحة الأولى جاءت بعد تصوير حلقة غيث، حين تصدر دكتور محمد مشالي مواقع التواصل الإجتماعي بشهامته وكرم أخلاقه، ويقول هاني لـ «صدى البلد»: "دي أقل هدية أقدمها له بـ فني".





بدأ هاني جنيدي ابن محافظة الشرقية الرسم منذ أكثر من 10 أعوام، باستخدام الخامات المعتادة للرسم كالأقلام والألوان، ولكن منذ خمس سنوات اتجه للرسم بالملح ليصبح رائد الرسم بالملح في الوطن العربي.





خطرت فكرة الرسم بالملح لهاني بعد مشاهدته لرسومات فنان رسمها فنان كرواتي، ولم يتخيل حينها أن هذا النوع من الرسم متاح، وتحداه أحد أصدقائه لرسم لوحة مشابه وبعد عدة محاولات نجح في إتمام اللوحة الأولى، وبعد نشرها بمواقع التواصل الإجتماعي لاقت تفاعلا كبيرا.





في البداية واجه هاني أزمة المشككين في رسوماته نظرا لدقتها وجودة التنفيذ، "لغاية ما اتعرفت برسمي"، واستمر على مدار هذه السنوات في إثبات أن هذا رسمه اليدوي، "تعبت علشان اخلي الناس تصدقني" كما قال جنيدي.





يروى جنيدي موقفا تعرض له خلال مشاركته بإحدى مسابقات الرسم على مستوى الجمهورية، وتم رفض رسوماته: "قالولي رسمك مش حقيقي".





رسم هاني عدد من الفنانين المصريين بطريقته المميزة باستخدام الملح، وبعد نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي حصدت عدد كبير من الإعجاب ومنهم صورة واحدة جمعت 555 الف إعجاب، ويتمنى هاني تحقيق حلمه بافتتاح معرض بالقاهرة ومنها إلى الوطن العربي، نظرا لأنه رائد الرسم بالملح في الوطن العربي وأول من ثبت الملح على اللوحات، لتصبح اللوحات المرسومة بالملح معلقة على الحائط.



