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مرأة

غير مكة.. صورتان فقط لابنة محمد صلاح الصغيرة.. شاهد

الجمعة 31/يوليه/2020 - 04:32 م
كيان محمد صلاح
كيان محمد صلاح
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رشا عوني
اعتاد نجم الكرة محمد صلاح على نشر صور ابنته مكة ومشاركة جمهوره لقطات عفوية تجمع بينهما لتكتسب شهرة واسعة في طفلوتها ، لكنه لم يفعل نفس الأمر مع ابنته الصغرى كيان التي تبلغ من العمر 6 أشهر فقط . 

ولدت كيان محمد صلاح في فبراير الماضي ، ومنذ ذلك الحين لم يشارك محمد صلاح جمهوره أي صور لها إلا مؤخرا حيث فاجئ متابعيه منذ أسبوع بصورة عائلية تجمعه بزوجته وابنتيه.

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وجاءت الصورة العائلية لمحمد صلاح في ملعب أنفيلد احتفالًا بفوز فريقه ليفربول بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

كما نشر صلاح  في اول أيام عيد الأضحى مقطع فيديو جديد عبر خاصية الستوري عبر حسابه على أنستجرام ، تظهر فيه طفلته كيان بداخل عربة الأطفال ، وقام بتصويرها فيديو قصير ونشره على الستوري . 
غير مكة.. صورتان فقط لابنة محمد صلاح الصغيرة.. شاهد
غير مكة.. صورتان فقط لابنة محمد صلاح الصغيرة.. شاهد
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