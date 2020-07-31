غير مكة.. صورتان فقط لابنة محمد صلاح الصغيرة.. شاهد

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وجاءت الصورة العائلية لمحمد صلاح في ملعب أنفيلد احتفالًا بفوز فريقه ليفربول بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.





كما نشر صلاح في اول أيام عيد الأضحى مقطع فيديو جديد عبر خاصية الستوري عبر حسابه على أنستجرام ، تظهر فيه طفلته كيان بداخل عربة الأطفال ، وقام بتصويرها فيديو قصير ونشره على الستوري .