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سيارات

أشياء مهمة يجب فحصها في السيارة المستعملة بعد شرائها

السبت 01/أغسطس/2020 - 12:01 ص
أشياء هامة يجب فحصها
أشياء هامة يجب فحصها في السيارة المستعملة
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اشرف عطية
يلجأ العديد من الأشخاص إلى شراء سيارات مستعملة للحصول على أسعار رخيصة، لكن غالبًا لا تكون هناك معلومات متوفرة حول اهتمام المالك السابق بإجراء الصيانة الدورية للسيارة بشكل صحيح لذلك يجب المراجعة جيدا .


لذا نقدم لكم أبرز الأجزاء الهامة في السيارة المستعملة التي يجب فحصها، للتأكد من سلامتها وتغييرها في حال تلفها، حتى لا تتعرض السيارة للأعطال المفاجئة أثناء القيادة.

1-إطارات السيارة

مع مرور الوقت تتهالك إطارات السيارة، وهو ما قد يسبب قلة ثبات السيارة أو انفجار أحد الإطارات أثناء القيادة، لذا يجب فحص الإطارات والتأكد من سلامتها واستبدال المتهالك منها بإطارات جديدة.


2- فلتر هواء المحرك

يعمل فلتر الهواء على تدفق الهواء النظيف إلى المحرك مما يساعد على كفاءة استهلاك المحرك للوقود، بالإضافة إلى الحفاظ على قوة وعزم المحرك، لذا يجب استبدال فلتر الهواء فور شراء السيارة.

3- ضبط الزوايا

 ضبط زوايا العجلات من الأمور الهامة التي تحافظ على الإطارات من التلف وخطر الانفجار، بالإضافة إلى الحفاظ على ثبات السيارة والقيادة بأمان.


4- سائل التبريد

يجب فحص سائل التبريد في الردياتير لأهميته الشديدة في الحفاظ على حرارة المحرك وعدم ارتفاعها، والقيام بتزويده في حال تناقصه.


5- زيت المحرك والفلتر

يعد الزيت من أهم العوامل التي تحافظ على المحرك من التلف، ولعدم التأكد من تغيير المالك الأصلي للزيت بانتظام، يجب تغيير زيت المحرك والفلتر الخاص به، مع الاهتمام بتغييره بعد ذلك كل 5000 كم تقريبًا للحفاظ على عمر المحرك.
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