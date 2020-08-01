أشياء مهمة يجب فحصها في السيارة المستعملة بعد شرائها

1- إطارات السيارة



مع مرور الوقت تتهالك إطارات السيارة، وهو ما قد يسبب قلة ثبات السيارة أو انفجار أحد الإطارات أثناء القيادة، لذا يجب فحص الإطارات والتأكد من سلامتها واستبدال المتهالك منها بإطارات جديدة.





فلتر هواء المحرك

3- ضبط الزوايا













سائل التبريد









5- زيت المحرك والفلتر



