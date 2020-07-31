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مرأة

دراسة: الأطفال تحت سن الخامسة لديهم مواد وراثية من كورونا

الجمعة 31/يوليه/2020 - 06:02 م
صدى البلد
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رشا عوني
أكدت دراسة علمية حديثة نشرتها مجلة "جاما بيدياتريكس" الطبية أن أنوف الأطفال تحت سن الخامسة تحتوي على مواد وراثية من فيروس كورونا المستجد أكثر ب 10 إلى 100 مرة مما لدى الأطفال الأكبر سنًا أو من البالغين.

وأوضح الباحثون القائمون على الدراسة أن الأطفال في هذا العمر تحديدًا يمكن أن يكونوا ناقلين فاعلين لفيروس كورونا المستجد.

وأجرى الباحثون في مستشفى آن وروبرت اختبارات مسحة الأنف ما بين 23 مارس و27 أبريل المنصرمين على 145 مريضًا من شيكاغو كانت درجة مرضهم معتدلة في غضون أسبوع واحد من ظهور الأعراض.

ولاحظ فريق الباحثين أن الجهاز التنفسي العلوي لدى الأطفال تحت سن الخامسة يحتوي على كمية من فيروس سارس- كوف-2 أكبر بما بين عشرة أضعاف ومائة ضعف من الكمية الموجودة لدى الفئتين الأخريين. 

وأوضحت الدراسة أن الأطفال الذين تظهر لديهم شحنة فيروسية عالية من الفيروس الخلوي التنفسي هم أكثر عرضة لنشر المرض.

وأكد القائمون على الدراسة أن الأطفال تحت سن الخامسة يمكن أن يكونوا ناقلين مهمين لفيروس كورونا وأن ينشروه في المجتمع ككل وذلك يتعارض مع ما نشر مؤخرًا  حول أن الأطفال لا يصابون بكورونا كالكبار أو ينقلون المرض.
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