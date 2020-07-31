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حوادث

قبل بيعها فى العيد .. ضبط ٧ أطنان لحوم فاسدة

الجمعة 31/يوليه/2020 - 04:44 م
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
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مصطفى الرماح
شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

أسفرت جهود فى مجال حماية الثروة الزراعية والطب البيطرى من ضبط (3 محلات جزارة – 2 ثلاجة لحوم "بدون ترخيص" بمضبوطات بلغت (7,055 طن لحوم) غير صالحة للاستهلاك الآدمى والذبح خارج المجازر بنطاق محافظة القليوبية.


وفى مجال عوادم السيارات تم ضبط (33) سيارة بنطاق محافظة القليوبية لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة) وضبط (قضية) بنطاق بالمنطقة المركزية – لزيادة الضوضاء عن الحد المسموح به وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط (42) قضية بنطاق المنطقة المركزية وفى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط (9) مخالفات للوحدات النهرية وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية تم ضبط (50) قضية تلوث نهر النيل والمجارى المائية  بنطاق المنطقة المركزية ومحافظة المنوفية .

وفى مجال تأمين تنفيذ الإزالات تم تأمين تنفيذ (49) قرار إزالة بالتعدى على الرى والصرف ونهر النيل والأراضى الزراعية بنطاق محافظة القليوبية وفى مجال الإجراءات الاحترازية تم ضبط (9) قضايا عدم إرتداء الكمامات الوقائية بنطاق المنطقة المركزية.
  
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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