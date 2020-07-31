كيف احتفل المصريون في اليونان بعيد الأضحى؟

قال الدكتور محمد الزفزاف رئيس اتحاد الجالية المصرية في اليونان إن المصريين في اليونان لم يستطيعوا أن يؤدوا مناسك عيد الأضحى سواء صلاة العيد أو التضحية.





وأضاف الزفزاف في تصريح لـ"صدى البلد" أن السبب في ذلك ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية مما جعل الحكومة تضع ضوابط شديدة لمنع أي تجمعات.





وأوضح أنه بناء على ذلك قرر وزير الحماية المدنية وأصدر قرارا بعد الصلاة في مساجد لا تقل مساحتها عن500 متر وهو غير موجود باليونان كما أنه يجب أن يكون هناك فاصل متر ونصف بين كل مصلي إلى جانب أن ذبح الاضحية يكون داخل المسجد موضحا أنه لم يكن هناك أجواء أعياد بين الجالية.