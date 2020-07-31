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أخبار البلد

الهدوء يسود شوارع وسط البلد في أول أيام العيد

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:19 م
صدى البلد
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رنا اشرف _ عز حسين _, ابانوب نبيل
ساد الهدوء شوارع وسط البلد، فى اول ايام عيد الاضحى المبارك، ويرجع السبب الى اغلاق المنتزهات؛ بسبب جائحه فيروس كورونا، وذلك بعد أن سبق واعتدنا على الزحام في مثل هذه الأيام.

ورصدت عدسه " صدى البلد" هدوء شوارع وسط البلد فى عيد الاضحى.

يُذكر أن الإجراءات الاحترازية التي طُبقت في عيد الفطر الماضي تضمنّت، في المادة الأولى من القرار، على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020، واستمرارًا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءًا لأي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، مع السماح بالحركة الضرورية المُرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.

من جانبه، أوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه تقرر غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية «المولات»، الساعة 10 مساء.

وتضمنت القرارات السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافيتريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل.
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