الاتفاق تم.. تشيلسي يقترب من التعاقد مع هافرتز نجم المنتخب الألماني





وذكر موقع تيم توك الإنجليزي، أن نادي تشيلسي قد أقنع إدارة نادي باير ليفركوزن بالتخلي عن هافرتز والتوصل لاتفاق مادي بخصوص قيمة انتقال اللاعب لقلعة البلوز الموسم المقبل.





وأشار الموقع أن نادي باير ليفركوزن أخبر إدارة تشيلسي بأنه لن يتم التوقيع أو الإعلان عن الصفقة قبل نهاية مشوار نادي باير ليفركوزن في الدوري الأوروبي.





ومن المقرر أن يخوض نادي باير ليفركوزن نظيره نادي رينجرز الاسكتلندي يوم الخميس المقبل في إياب دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي.





وأتم نادي تشيلسي تعاقده مع المغربي حكيم زياش من أياكس الهولندي، والألماني تيمو فيرنر من صفوف نادي لايبزيج.