AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. رونالدو يقتني يختا بـ 6 ملايين يورو

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:52 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
استعرض قناة روسيا اليوم، تقريرا عن اليخت الذي اقتناه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن المقابل المادي الذي دفعه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، لامتلاك اليخت الذي ظهر على سطحه مؤخرا مع عائلته.

وحسب الصحيفة البريطانية، دفع رونالدو 6 ملايين يورو مقابل اليخت الفاخر الذي يبلغ طوله 27 مترا ويحتوي على خمس غرف وستة حمامات ومنطقة للاسترخاء وصالة كبيرة وغرفة طعام ومطبخ عصري ونوافذ كبيرة توفر إطلالات بانورامية خلابة على البحر.

وذكرت الصحيفة أن النجم البرتغالي اشترى اليخت مؤخرا ليحتفل برحلة بحرية مع عائلته بتتويجه بلقب الدوري الإيطالي الذي أحرزه فريقه يوفنتوس مبكرا قبل جولتين من نهاية المسابقة.

ونشر رونالدو وصديقته جورجينا رودريجيز مؤخرا العديد من الصور على سطح اليخت عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

والدة رونالدو تكشف حقيقة خلافها مع جورجينا

مايوه وكاب.. رونالدو مع صديقته وابنه على البحر.. شاهد

على يخت وسط البحر.. شاهد أحدث صور لـ كريستيانو رونالدو وصديقته

على يخت وسط البحر.. شاهد أحدث صور لـ صديقة كريستيانو رونالدو

على متن يخت.. شاهد صديقة كريستيانو رونالدو برفقة أطفالها

رسالة خاصة من جورجينا لـ كريستيانو رونالدو بعد فوزه بالدوري الإيطالي

ترشيحاتنا

ترويج الأسئلة وحيازة الهاتف.. هذه المخالفات تعرضك للحرمان من الامتحان بالقانون الجديد

عيد الأضحى والنجوم.. حقيقة سحل عجل لـ الفنان نبيل الحلفاوي

بموجب صفقة مع السراج.. رجل أعمال مقرب من أردوغان يسيطر على ثروات ليبيا

جبروت طفلة زورت بطاقة باسم ابنة عمها للزواج والاستيلاء على 16 ألف جنيه

وفاة مدير مكتب وزير النقل.. ورئيس السكة الحديد ينعيه

محمد صلاح: عيد أضحى سعيد على الجميع

AdvertisementS

سيدة تقتحم زفاف عريس وتتهمه بحملها منه.. فيديو

طبيب غلابة جديد.. وفاة آخر حالات مستشفي عزل بالدقهلية بسبب كورونا

وفاة مدير مكتب وزير النقل.. ورئيس السكة الحديد ينعيه

ألقوه من الدور الخامس.. تفاصيل جريمة الشرف والبلطجة فى بورسعيد.. محمد دافع عن أخته فكان مصيره القتل.. فيديو وصور

خبير بشؤون الجماعات يعلن مفاجأة في هجوم محمد ناصر على عزمي بشارة وتميم

شاهد.. لحظة هروب المصلين من الشرطة أثناء صلاة العيد

نشر التسامح والمحبة.. مسيحي يذبح الأضحية ويوزعها على جيرانه بالعمرانية..شاهد

ضحية جديدة.. وفاة ممرضة بفيروس كورونا بعد ولادة توأمها

بعد دعوات مشبوهة لحرق العلم.. سفارة الكويت تطالب السلطات المصرية بالتدخل

بعد ترشحه لانتخابات الشيوخ.. مخترع الايفيرمكتين: الدواء المصري يعالج كورونا من جرعة واحدة.. وإنتاج أول 500 جرعة لقاح للمتطوعين الأصحاء

السن 21 سنة والدخل يبدأ من 4 آلاف جنيه.. تعرف على شروط التمويل العقارى للحصول على شقة لمتوسطي الدخل

انخفاض أسعار الذهب في أول أيام عيد الأضحى.. عيار 21 بـ 871 جنيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يحذر من 15 طعاما وشرابا ضارا بالقلب والشرايين

رغم تفشي كورونا.. أسباب اختفاء الأنفلونزا الموسمية

لحرق الدهون وهضم أسرع.. طريقة عمل عصير الليمون بالجنزبيل