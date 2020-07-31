شاهد.. رونالدو يقتني يختا بـ 6 ملايين يورو

استعرض قناة روسيا اليوم، تقريرا عن اليخت الذي اقتناه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي.





وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن المقابل المادي الذي دفعه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، لامتلاك اليخت الذي ظهر على سطحه مؤخرا مع عائلته.





وحسب الصحيفة البريطانية، دفع رونالدو 6 ملايين يورو مقابل اليخت الفاخر الذي يبلغ طوله 27 مترا ويحتوي على خمس غرف وستة حمامات ومنطقة للاسترخاء وصالة كبيرة وغرفة طعام ومطبخ عصري ونوافذ كبيرة توفر إطلالات بانورامية خلابة على البحر.





وذكرت الصحيفة أن النجم البرتغالي اشترى اليخت مؤخرا ليحتفل برحلة بحرية مع عائلته بتتويجه بلقب الدوري الإيطالي الذي أحرزه فريقه يوفنتوس مبكرا قبل جولتين من نهاية المسابقة.





ونشر رونالدو وصديقته جورجينا رودريجيز مؤخرا العديد من الصور على سطح اليخت عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.



