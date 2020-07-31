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شركة مياه الجيزة.. حملة توعية عن مخاطر إلقاء مخلفات ذبح الأضاحى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 06:25 م
صدى البلد
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رنا اشرف
أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة حملة توعية عن مخاطر إلقاء مخلفات ذبح الأضاحي فى شبكات الصرف الصحي، وتسببها فى حدوث انسداد وطفح خلال فترة العيد وتأثيرها على الصحة العامة.

شملت حملة التوعية إرشادات للمواطنين عن كيفية التخلص الاَمن من مخلفات الأضاحي والمحافظة علي شبكات الصرف الصحي وترشيد استهلاك المياه، فى إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للمياه الشرب والصرف الصحي، برفع حالة الاستعداد والتأهب وتشكيل غرف عمليات طوال أيام العيد.

أكد المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة أن إدارة التوعية والإعلام بالشركة تقود حملات توعوية لحث المواطنين والجزارين بعدم إلقاء مخلفات الأضاحي داخل مطابق الصرف الصحي، وذلك بتنفيذ حملات توعيه بالمجازر الاليه بمناطق الوراق والنيابة والجزارين.

وأشار الى أن الحملة حرصت على تعليق ملصقات مناشدة المواطنين بإتباع الطرق السليمة في التخلص الآمن من مخلفات الأضاحي بوضعها في أكياس بلاستيك وإلقائها في صناديق القمامة الخاصة سواء لعيد الأضاحي أو في العموم و أيضا عن سرعة الأتصال علي الخط الساخن ١٢٥ و الإبلاغ عن أي شكوى.
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