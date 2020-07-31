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ديني

نجاح تفويج الحجاج من مزدلفة إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 06:19 م
وزارة الحج والعمرة
وزارة الحج والعمرة تنجح في تفويج الحجاج من مزدلفة إلى منى
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أمل فوزي
أعلنت وزارة الحج والعمرة نجاح خطة تفويج الحجاج من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى وللحرم المكي لأداء طواف الإفاضة في أجواء مفعمة بالأمن والإيمان وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين .

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وأوضحت أن حجاج بيت الله رموا جمرة العقبة صباح اليوم الجمعة الموافق للعاشر من ذي الحجة 1441هـ وأدّوا طواف الإفاضة في بيت الله الحرام ، وسط تنظيم متكامل مٌقنن بإجراءات صحية وأمنية دقيقة.

وأضافت أن أفواج الحجيج توزعت على أدوار جسر الجمرات بشكل متباعد، وتمكنوا من الرمي والعودة بشكل آمن إلى مقر سكنهم في مشعر منى وأداء نسك الحلق أو التقصير ، متحللين بذلك التحلل الأصغر.

واعتمدت وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة، جداول تفويج منظمة لنقل ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، وأخرى لتفويجهم إلى جسر الجمرات لرمي الجمرات، عبر تطبيق إجراءات التباعد المكاني بين كل حاج وآخر، ووضع الملصقات الأرضية الإرشادية التي تُحدد مسارات حركتهم بشكل آمن وصحي.

وأشارت إلى أنه استخدم حجاج بيت الله الحرام، أثناء رميهم لجمرة العقبة الكبرى ، "حصوات معقمة" جهزتها وزارة الحج والعمرة منذ وقت مبكر وفق الاشتراطات الوقائية والصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة، لضمان سلامتهم.
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