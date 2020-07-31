حجز 300 مليون جرعة.. الاتحاد الأوروبي يطلب لقاح ضد كورونا من شركة سانوفي

ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن الاتحاد الأوروبي عقد اتفاقًا مع شركة "سانوفي" للأدوية لتوريد 300 مليون جرعة من لقاح محتمل ضد فيروس كورونا تنتجه الشركة.





وأظهرت دراسة حديثة، تفاصيل جديدة ، عن المشاكل المرضية طويلة المدى التي تلحق بالمرضى أو المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومنها ضرر جسدي غير متوقع.









ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أفادت الدراسة بأن فيروس كورونا قد يسبب مشاكل في حاسة السمع طويلة المدى، بمعدل شخص واحد من كل 8 أشخاص.





وتوصل العلماء إلى هذه النتائج؛ بعد الاستماع إلى الأعراض التي أصيب بها المتعافين من الفيروس بعد 8 أسابيع من خروجهم من المستشفى.





وتوصل إلى نتائج هذه الدراسة، أخصائيو السمع في جامعة مانشستر، بعد إجراء الفحص والمتابعة على 121 شخصا بالغا ، دخلوا مستشفى ويثينشو؛ نتيجة إصابتهم بكورونا، واتضح أن 16 منهم أصيبوا بتأثر في السمع ووجود طنين مستمر.





ووصف المصابين بتأثر في السمع ، عن سماع رنين مستمر بالأذن، ولاحظ الباحثون أن الفيروسات الأخرى مثل "الحصبة، النكاف ، التهاب السحايا" يمكن ان تتسبب أيضا في فقدان السمع.



