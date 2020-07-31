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محافظات

مركز القلب بسوهاج ينقذ حياة مسنة مصابة بـ كورونا

الجمعة 31/يوليه/2020 - 07:33 م
مركز القلب بسوهاج
مركز القلب بسوهاج ينقذ حياة مسنة مصابة بكورونا
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خالد رياض
أفاد بيان صادر عن مركز القلب والجهاز الهضمي في سوهاج، بأن فريقا طبيا تمكن من إنقاذ حياة مصابة بكورونا تبلغ من العمر 65 عاما، وذلك عقب حدوث نزيف مفاجئ، وتم خروج المريضة عقب استقرار الحالة الصحية لها.

وأشار البيان إلى أن فريقا من قسم الجهاز الهضمي والكبد بــ مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج تمكن ليلة عيد الأضحى المبارك من إنقاذ حياة مريضة بالغة من العمر ٦٥ عاما، تعاني من قيئ دموي ونزيف شرجي وهي مصابة بكوفيد ١٩ ولها تاريخ مرضي للإصابة بفيروس "سى" وتليف كبدي وتبين بالمنظار وجود دوالي بالمريء وتم عمل ربط لدوالي المريء.


 وأشار البيان الصادر انه اجرى الجراحة فريق طبي ضم كل من الدكتور بهجت ثابت والدكتور، والدكتور طارق منصور، أخصائي المناظير، الدكتور جوزيف نشأت، أخصائي التخدير، وأية فراج، من التمريض، وفي وجود فريق من مكافحة العدوى، بإشراف دكتور عماد الحديدي، مدير المركز.


واكد البيان ان المريضة كانت تخضع للمتابعة الطبية بالعزل، وتم خروج المريضة بعد التعافي من المرض واستقرار الحالة الصحية لها.


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