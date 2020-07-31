منتصف 2021.. الكاظمي: الانتخابات العراقية المبكرة 6 يونيو

حدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم 6 يونيو 2021، لإجراء الانتخابات المبكرة.





وناشد الكاظمي العراقيين للاصطفاف في الانتخابات لتغيير المشهد الراهن في البلاد.





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واتهم الكاظمي جهات لم يسمها بمحاولة إغراق البلاد بالفوضى والفساد بعد الانتصار على داعش.





وأضاف الكاظمي أن العراق يشهد عبثا من جماعات مسلحة خارجة عن القانون، معربا عن رفضه تحول بلاده إلى ساحة للصراع الإقليمي.



