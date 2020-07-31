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أخبار العالم

منتصف 2021.. الكاظمي: الانتخابات العراقية المبكرة 6 يونيو

الجمعة 31/يوليه/2020 - 07:59 م
الكاظمي: إجراء الانتخابات
الكاظمي: إجراء الانتخابات العراقية المبكرة يوم 6 يونيو
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قسم الخارجي
حدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم 6 يونيو 2021، لإجراء الانتخابات المبكرة.

وناشد الكاظمي العراقيين للاصطفاف في الانتخابات لتغيير المشهد الراهن في البلاد.

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وأضاف الكاظمي أن العراق يشهد عبثا من جماعات مسلحة خارجة عن القانون، معربا عن رفضه تحول بلاده إلى ساحة للصراع الإقليمي.

وأكد رئيس الوزراء العراقي أن أهم أهداف حكومته الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة، لتسفر عن برلمان يشكل حكومة تعكس إدارة الشعب، موضحا أنه لا يمكن الوصول إلى حلول للأزمات دون استعادة هيبة الدولة.
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