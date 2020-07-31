يشهد عبثا.. رئيس الوزراء العراقي يتهم جهات بمحاولة إغراق البلاد في الفوضى

قال رئيس الوزراء العرافي مصطفى الكاظمي في كلمة حول الانتخابات إن الصراعات الداخلية والدولية خلفت الكثير من الفساد والفوضى في العراق.





واتهم الكاظمي جهات لم يسمها بمحاولة إغراق البلاد بالفوضى والفساد بعد الانتصار على داعش.





وأضاف الكاظمي أن العراق يشهد عبثا من جماعات مسلحة خارجة عن القانون، معربا عن رفضه تحول بلاده إلى ساحة للصراع الإقليمي.





وأكد رئيس الوزراء العراقي أن أهم أهداف حكومته الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة، لتسفر عن برلمان يشكل حكومة تعكس إدارة الشعب.



