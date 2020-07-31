1.6 مليار جنيه فكة خلال سنوات.. خطة الحكومة للتيسير على المواطنين

أعلنت وزارة المالية اليوم الجمعة، مضاعفة ضخ العملات المساعدة من الفكة لتدعيم السوق ومنع الاختناقات بما يسهل المعاملات اليومية علي المواطنين، لتصبح نسبة الزيادة أكثر من 30% عما كانت عليه.





يرصد "صدي البلد" تفاصيل توجه الحكومة لزيادة الطلبات اليومية من النقود الفكة وكيفية استخدامها.





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وزارة المالية باعتبارها أحد الكيانات التي تتبعها مصلحتي الخزانة العامة وسك العملة، قامت بتدبير أكثر من 30 مليون جنيه من الفكة شهريا، إذ تستخدم تلك العملات من فئات " 25 و 50 و 100" قرشا المعدنية في المعاملات اليومية كالبيع والشراء و دفع تذاكر ركوب المترو ووسائل النقل الجماعي.





وزارة المالية وفقا لتقارير صادرة عنها والتي تتعاون مع أكثر من 4 جهات حكومية في مقدمتها البنك المركزي المصري، وزارة النقل عبر مترو الأنفاق و وزارة الاتصالات عبر هيئة البريد و كذلك وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاتها التابعة؛ تقوم بتدبير تلك النقود شهريا بهدف تحريك السوق والقضاء علي أي اختناقات تؤثر عليه.





خلال سبتمبر من 2018 نجحت وزارة المالية في تركيب ماكينة خاصة بتوفير الفكة لراكبي مترو الأنفاق وذلك بمحطة مترو الشهداء، فمبجرد قيام الراكب أو المواطن بوضع فئات نقود " 5ـ10- 20" جنيه الورقية يمكنه الحصول علي مقابلها النقدي فكة من فئات 50 قرشا و 100 قرش، للقضاء علي الزحام داخل محطات المترو وتقليل الاحتكاكات .





خلال السنوات المقبل تسعي مصلحتي الخزانة العامة وسك العملة لتوفير نحو 1.6 مليار جنيه شهريا للجهات الحكومية المختلفة من الفكة لتحسين عمليات التداول اليومي والقضاء علي الاختناقات اذ من المستهدف زيادة الكميات الشهرية من تلك النقود من 250 ألف جنيه شهريا إلي فئات كبيرة.



