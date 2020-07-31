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البابا تواضروس يعزي الأنبا لوكاس في وفاة القمص ابرآم سمعان

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:08 م
القمص أبرآم القمص
القمص أبرآم القمص سمعان
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سامح سلام
قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء لنيافة الأنبا لوكاس أسقف إيبارشية أبنوب ولمجمع كهنة الإيبارشية، في نياحة الأب المبارك القمص أبرآم سمعان، ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.



ورحل عن عالمنا اليوم الجمعة الأب الموقر القمص أبرآم القمص سمعان كاهن كنيسة الشهيد مار فام الجندي بأبنوب التابعة لإيبارشية أبنوب والفتح و أسيوط الجديدة، وسكرتير لجنة شؤون الكهنة لقطاع الوجه القبلي.



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يبلغ الأب المتنيح من العمر 56 عاما، حيث  ولد في أول يناير عام ١٩٦٥ ودُعِي إلى خدمة الكهنوت منذ ٣١ سنة، وسيم بيد نيافة الأنبا لوكاس أسقف الإيبارشية الحالي يوم ٢٥ أغسطس ١٩٨٩، ونال رتبة القمصية يوم ٨ نوفمبر ٢٠٠٤.



ومن المقرر أن تقام صلوات تجنيزه بكنيسته في الحادية عشرة من صباح غدٍ السبت، حيث سيصلي الصلوات نيافة الأنبا لوكاس وعدد محدود من كهنة الإيبارشية إلى جانب أسرته، نظرًا للظروف الحالية.



كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد بعث برسالة تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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