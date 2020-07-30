البابا تواضروس مهنئا وزير الأوقاف بعيد الأضحى: أدعو الله أن يوفقكم في مسيرتكم لنشر قيم التسامح

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وتابع قائلا، داعين الله أن يوفقكم في استكمال مسيرتكم المخلصة في القيام بالدور التنويري لنشر الوعي وقيم التسامح و ثقافة السلام والعيش المشترك دمتم في حفظ الله ورعايته.









وكان قداسة البابا تواضروس الثاني بعث برسالة تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمينا له دوام التوفيق والسداد لما فيه صالح البلاد.









كما أرسل البابا تواضروس الثانى برقيات تهنئة مماثلة بعيد الأضحى المبارك للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب وفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية.