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أخبار البلد

البابا تواضروس مهنئا وزير الأوقاف بعيد الأضحى: أدعو الله أن يوفقكم في مسيرتكم لنشر قيم التسامح

الخميس 30/يوليه/2020 - 09:09 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
بعث قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ببرقية تهنئة للدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف بمناسبة عيد الاضحي المبارك.


وجاء في نص برقية قداسة البابا تواضروس الثاني لتهنئة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف: "يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أحبائنا المسلمين بحلول عيد الأضحى المبارك".



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وتابع قائلا، داعين الله أن يوفقكم في استكمال مسيرتكم المخلصة في القيام بالدور التنويري لنشر الوعي وقيم التسامح وثقافة السلام والعيش المشترك دمتم في حفظ الله ورعايته.


وكان قداسة البابا تواضروس الثاني بعث برسالة تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمينا له دوام التوفيق والسداد لما فيه صالح البلاد.


كما أرسل البابا تواضروس الثانى برقيات تهنئة مماثلة بعيد الأضحى المبارك للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب وفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية.

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