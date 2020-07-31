عيد سعيد.. أحمد السقا يهنئ جمهوره بـ الأضحى









وجه النجم احمد السقا ، التهنئة للامتين الإسلامية والعربية بمناسبه عيد الاضحى المبارك عبر حسابه على "انستجرام"









ونشر احمد السقا صورة له وعلق "كل عام و انتم بخير و عيد سعيد عليكو "

















يذكر أن أحمد السقا تعاقد مؤخرا على بطولة مسلسل "نسل الاغراب" والذى يشاركه البطولة فيه امير كرارة وتاليف واخراج محمد سامى.









وينتظر السقا استكمال تصوير فيلمه الجديد "العنكبوت" والذى يشارك فى بطولته ظافر العابدين حيث لم يتبق له سوى عدد قليل من المشاهد ويكون جاهزا للعرض.









ويشارك فى بطولة الفيلم منى زكى وظافر العابدين وتاليف محمد ناير واخراج احمد نادر جلال.







