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اقتصاد

المركزي: 204.5 مليار جنيه التزامات البنوك محليا في أبريل الماضي

السبت 01/أغسطس/2020 - 08:14 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيى
ارتفعت التزامات البنوك داخل مصر إلى 240.5 مليار جنيه في أبريل الماضي مقابل 211.711 مليار جنيه في مارس السابق له ومقارنة بـ 205.02 مليار جنيه في فبراير من نفس العام.


وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم رأس المال ضمن الخصوم وصل لـ 156.7 مليار جنيه في أبريل الماضي مقابل 156.65 مليار جنيه في مارس السابق له ومقارنة بـ 155.3 مليار جنيه في فبراير 2020.


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وسجلت المخصصات نحو 140.95 مليار جنيه مقابل 135.44 مليار جنيه في مارس 2020 ومقارنة بـ 126.91 مليار جنيه في فبراير من نفس العام.


وسجلت التزامات البنوك خارج مصر نحو 125.5 مليار جنيه في أبريل الماضي مقابل 10225 مليار جنيه مقارنة بـ114.441 مليار جنيه في فبراير 2020.

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