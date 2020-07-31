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الكاظمي: نحدث نقلة نوعية للعراق من الصراعات إلى الأمن والازدهار.. فيديو

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:47 م
مصطفي الكاظمي
مصطفي الكاظمي
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إبراهيم القادري
قال مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي،: إننا نسعى لإجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة، مشيرا إلى أن الصراعات الداخلية والخارجية تهدد أمن العراق واستقراره.

وأضاف مصطفى الكاظمي خلال مؤتمر صحفي، أن هناك جهات تحاول إغراق العراق في الفوضى والفساد بعد الانتصار على داعش الإرهابي.

وأوضح مصطفى الكاظمي ، أن المتورطين في دم العراقيين سنقوم بوضعهم أمام العدالة كما أننا نعمل علي عدة إجراءات لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

وتابع مصطفى الكاظمي،: أننا وعدناكم ألا تمضي 72 ساعة على أحداث ساحة التحرير الأخيرة حتى نشكف المتورطين وهذا ما فعلناه.

واستكمل: أن يوم السادس من يونيو عام 2021 سيكون موعدا للانتخابات النيابية المبكرة وسنعمل بكل جهد على إتمامها.

وأشار إلي أنه من الضروري أن ينتظم الشباب والأحزاب السياسية والمفكرين حتي نستطيع أن نحدث نقلة نوعية حتى ننقل العراق من الصراعات إلي الأمن والازدهار والتنافس السياسي الشريف. 
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