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أخبار العالم

بعد تأجيل زيارته للسعودية .. أول تعليق لرئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:16 ص
رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي
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محمود نوفل
أكد مصطفي الكاظمي ، رئيس الوزراء العراقي ، أن علاقات العراق و السعودية تمتاز بأنها راسخة وترتكز إلى الإيمان بالمصالح الإستراتيجية المشتركة، معربا عن تفاؤله بمستقبل تلك العلاقات.

وعبر الكاظمي ، على صفحته الرسمية لموقع التدوينات القصيرة " تويتر" قائلا: أتطلع الى خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى بكامل الصحة والعافية وفي أقرب وقت، كي تتسنى لي زيارة المملكة العربية السعودية والاطمئنان عليه شخصيًا.

جدير بالذكر ان وزارة الخارجية السعودية ، أعلنت في وقت سابق ان الزيارة المرتقبة بين رئيس الوزراء العراقي مصطفي كاظم وخادم الحرمين والتي كان من المقرر لها ان تبدأ اليوم تم تأجيلها نظرا لدخول الملك سلمان للمستشفي لإجراء فحوصات طبية.

وقال وزير الخارجية، فيصل بن فرحان في تغريدة عبر حسابه بتويتر: تقدر المملكة اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه، واحتفاء بهذه الزيارة بالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى.
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