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رياضة

محمد عبد الغني يهنئ الجماهير بمناسبة عيد الأضحى المبارك

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:13 م
صدى البلد
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ملك موسي
حرص محمد عبدالغني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نشر تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشر لاعب نادي الزمالك صورة له بصحبة نجله أثناء أضحية عيد الأضحى المبارك وكتب قائلا: "كل سنة وأنتم طيبين".

ودخل الفريق الأبيض معسكرا مغلقا بأحد فنادق مدينة برج العرب بالإسكندرية يوم السبت الماضي وذلك حتى عودة بطولة الدوري الممتاز في بدايات الشهر المقبل.

وكان الزمالك قد واجه طلائع الجيش وديا اليوم ببرج العرب وتعادلا بهدف لكل منهما.

يأتي هذا في إطار استعداداته لاستئناف النشاط الرياضي بعد توقفه أربعة أشهر بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.
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