كيفية الحلق والتقصير في الحج للرجال والنساء؟

مقدار تقصير شعر المرأة

تقصر المرأة من شعرها، قدر أنملة الأصبع -وهي مفصل الإصبع- فتمسك ضفائر رأسها، إن كان لها ضفائر، أو بأطرافه إن لم يكن لها ضفائر، وتقص قدر أنملة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وإنما كان الواجب بقدر الأنملة لئلا يجحف برأسها.





الأقرع

إذا لم يكن على رأسه شعر – كالأقرع ومن برأسه قروح – فقد اختلف أهل العلم فيه على أقوال، ومنها: القول الأول: أنه يستحب له إمرار الموسى على رأسه، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة ، وهو قولٌ للحنفية.





والقول الثاني: أنه يجب إمرار الموسى، وهذا مذهب المالكية، والحنفية في الأصح، وذلك لأنها عبادة تتعلق بالشعر، فتنتقل للبشرة عند تعذره، كالمسح في الوضوء، والقول الثالث: لا يستحب له إمرار الموسى على رأسه، وهو مرويٌّ عن أبي بكر ابن داود.





حكم ترك الحلق والتقصير:





أفاد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، بأن الحلق والتقصير من واجبات الحج، مضيفًا أنه ذهب جمهور الفقهاء إلى أن التقصير واجب ويجبر تركه بدم.





وأوضح «عاشور» فى فتوى له، أن من نسى الحلق أو التقصير بعد الانتهاء من مناسك الحج عليه أن يذبح شاة جبرًا عن نسيانه لتقصير الشعر بأن يرسل حوالي 490 ريالا وإرسالها إلى شخص في السعودية ليذبح بدلا عنه





كيفية حلق الرأس:





وبيّن الشيخ عويضة عثمان مدير الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجب على المُعتمر أو الحاج بعد انتهاء الطواف والسعي أن يحلق أو يقصر شعره.





وشدد «عويضة»، في فتوى له، على أنه لا خلاف بين الفقهاء في أفضلية حلق جميع الرأس على التقصير، لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه، ودعا للمحلقين ثلاثا، وللمقصرين مرة واحدة.





وألمح إلى أن العلماء اختلفوا في القدر المجزئ -الكافي- لقص الشعر للتحلل من الإحرام: فذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا يجزئ حلق بعض الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه، فكان تفسيرًا لمطلق الأمر بالحلق، فوجب الرجوع إليه، وذهب الحنفية إلى أن المجزئ حلق ربع الرأس، فإن حلق أقل من ربع الرأس لم يجزئه، وقال الشافعية: أقل ما يجزئ ثلاث شعرات حلقًا أو تقصيرًا من شعر الرأس.





حكم حلق «المحرِم» لنفسه في الحج