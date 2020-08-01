قبل بيعها للمواطنين .. ضبط ٤٥ طن مقطعات دواجن فاسدة بالقليوبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مجزر لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر (بمحافظة القليوبية) لحيازته ( 45,800 طن "مقطعات دواجن – مفروم هياكل – دواجن – جلود دواجن") من مخلفات باقى الذبح البعض منها داخل براميل تحت التجهيز والبعض الآخر معبأة داخل عبوات كمنتج نهائى وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية (حروق تجميد) طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



