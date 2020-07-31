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محافظات

إجراء 8 جراحات عظام أطفال بمستشفى النجيلة المركزي

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:22 م
8 جراحات عظام لاطفال
8 جراحات عظام لاطفال بمستشفى النجيلة المركزي
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ايمن محمود
أكد الدكتور محمد أبو طالب مدير مستشفى النجيلة المركزي أنه تم إجراء ٨ جراحات في نهاية الأسبوع الماضي بقسم العظام لمرضى واطفال في أعمار مختلفة.


واضاف انه تم اجراء عملية تثبيت كسر بعظمة العضد لطفلة ١٢ سنة وعملية تثبيت كسر في مفصل الرسغ لطفلة ١١ سنة وعملية تثبيت كسر باصبع الخنصر لطفلة تبلغ من العمر ٣ سنوات واصلاح الاوتار المقطوعة لاصبع البنصر والوسطي، واجراء عملية رد مغلق لكسر بعظمة الفخذ وعمل بنطلون جبس لطفل ٣ سنوات، وإجراء عملية تثبيت كسر بعظمة القصبة باستخدام مسمار تشابكي والتي قام بها دكتور محمد عبد العظيم تحت اشراف دكتور احمد عز .




 واوضح أنه تم إجراء عملية تثبيت كسر بمفصل الكوع وزرع عظام مأخوذة من عظمة الحوض مكان العظم المفقود، وعملية تثبيت كسر مضاعف ومتفتت بمفصل الكاحل، وإجراء جراحة تصليح تسوس بعظمة القصبة.



ووجه أبو طالب الشكر للدكتور احمد عز اخصائي العظام بمستشفى النجيلة،  لجهوده المبذولة في إجراء هذه الجراحات الدقيقة والمتنوعة كما وجه الشكر للدكتور محمود حبيب ناءب مدير المستشفى واستشاري التخدير، وتمريض العمليات وجميع العاملين بالمستشفى.


واشار الى أن مستشفى النجيلة المركزي يقدم خدمة طبية مميزة للمرضى، وإدارة المستشفى تسعى جاهدة لتوفير جميع التخصصات النادرة لتخفيف معاناة السفر على الأهالي بمطروح ،  لافتا إلى أن المستشفى تستقبل حالات  التأمين الصحي و نفقة الدولة ونفقة المحافظة وحالات الطوارئ بالمجان.


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