العيد فرحة .. كورونا يمنع المصريين من الاستمتاع بعيد الأضحى المبارك .. حدائق ومتنزهات كفر الشيخ بلا مواطنين .. غلق الشواطئ ومنع الرحلات النيلية

- كورونا يؤثر على فرحة المصريين بعيد الأضحى المبارك
- حدائق ومتنزهات كفر الشيخ بلا مواطنين
- ارتفاع درجة الحرارة ساهمت في منع المواطنين من النزول الى الشوارع
احتفل المصريون اليوم الجمعه، بأول ايام عيد الأضحى المبارك، وذلك في ظل إجراءات احترزاية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا .
واتخذت الأجهزة التنفيذية عدة إجراءات مشددة لمنع تجمع المواطنين، ومنها غلق الحدائق والمنتزهات العامة ، والملاهي وكذلك غلق الشواطئ .
اختفت عدد من المظاهر والطقوس التي كان يتميز بها عيد الاضحي المبارك ، بمحافظة شمال سيناء ، وذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا .
حيث خلت الشواطيء من المواطنين، في ايام عيد الاضحي هذا العام ، بسبب قرار غلق المصايف، واختفت التجمعات تماما سواء داخل الشاليهات المطلة علي الشاطئ او في الكافتيريات المنتشرة علي طول الشاطيء تحسبا للوقاية من فيروس كورونا .
كما اختفت معها ظاهرة ركوب الخيول علي شاطيء البحر، ولها الأطفال في الرمال علي الساحل كما كان يحدث في الأعوام السابقة .
و اختفت كذلك مظاهر احتفال الشباب بتنظيم سباقات الهجن خلال أيام العيد .حيي كان يتجمع الشباب والفتيات لمشاهدة واحدة من مظاهر التراث السيناوي الاصيل .
وضمن المظاهر التي اختفت بسبب كورونا صلاة العيد علي شاطيء البحر ، خاصة في منطقة ابي صقل بالعريش ، وذلك بعد قرار منع الصلاة في الساحات منعا للتجمعات .
قال اللواء الدكتور محمد عبد الفيضل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه تم اغلاق الشواطئ امام المواطنين في المحافظة ، خاصة ايام العيد ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية ، وصدر قرارا لرؤساء مجالس المدن الساحلية ، بمنع وصول المواطنين الي الشاطيء مع التأكيد علي إغلاق الكافتريات والكافيهات والمقاهي القريبة من ساحل البحر.
واشار اللواء الدكتور شوشة ، الي عودة عدد من الأسر من مختلف المحافظات للإقامة في الشاليهات المملوكة لاصحابها في العريش ورمانه ، ولكن بدون النزول إلى الشواطئ.حيث يتم متابعتهم عن طريق الفرق الطبية بعد تسجيل أسماءهم أثناء وصولهم الي كمين رمانه عند مدخل المحافظة من جهة الغرب كذلك كمين الميدان علي مدخل العريش .
بينما خلت الحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل بمدن دسوق وفوه ومطوبس بــ كفر الشيخ، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، من المواطنين.