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العيد فرحة .. كورونا يمنع المصريين من الاستمتاع بعيد الأضحى المبارك .. حدائق ومتنزهات كفر الشيخ بلا مواطنين .. غلق الشواطئ ومنع الرحلات النيلية

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:45 م
غلق المنتزهات
غلق المنتزهات
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قسم المحافظات
- كورونا يؤثر على فرحة المصريين بعيد الأضحى المبارك
- حدائق ومتنزهات كفر الشيخ بلا مواطنين
- ارتفاع درجة الحرارة ساهمت في منع المواطنين من النزول الى الشوارع



احتفل المصريون اليوم الجمعه، بأول ايام عيد الأضحى المبارك، وذلك في ظل إجراءات احترزاية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا .



واتخذت الأجهزة التنفيذية عدة إجراءات مشددة لمنع تجمع المواطنين، ومنها غلق الحدائق والمنتزهات العامة ، والملاهي وكذلك غلق الشواطئ .


اختفت عدد من المظاهر والطقوس التي كان يتميز بها عيد الاضحي المبارك ، بمحافظة شمال سيناء ، وذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا .


حيث خلت الشواطيء من المواطنين، في ايام عيد الاضحي هذا العام ، بسبب قرار غلق المصايف، واختفت التجمعات تماما سواء داخل الشاليهات المطلة علي الشاطئ او في الكافتيريات المنتشرة علي طول الشاطيء تحسبا للوقاية من فيروس كورونا .


كما اختفت معها ظاهرة ركوب الخيول علي شاطيء البحر، ولها الأطفال في الرمال علي الساحل كما كان يحدث في الأعوام السابقة .


و اختفت كذلك مظاهر احتفال الشباب بتنظيم سباقات الهجن خلال أيام العيد .حيي كان يتجمع الشباب والفتيات لمشاهدة واحدة من مظاهر التراث السيناوي الاصيل .


وضمن المظاهر التي اختفت بسبب كورونا صلاة العيد علي شاطيء البحر ، خاصة في منطقة ابي صقل بالعريش ، وذلك بعد قرار منع الصلاة في الساحات منعا للتجمعات .


قال اللواء الدكتور محمد عبد الفيضل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه تم اغلاق الشواطئ امام المواطنين في المحافظة ، خاصة ايام العيد ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية ، وصدر قرارا لرؤساء مجالس المدن الساحلية ، بمنع وصول المواطنين الي الشاطيء مع التأكيد علي إغلاق الكافتريات والكافيهات والمقاهي القريبة من ساحل البحر.


واشار اللواء الدكتور شوشة ، الي عودة عدد من الأسر من مختلف المحافظات للإقامة في الشاليهات المملوكة لاصحابها في العريش ورمانه ، ولكن بدون النزول إلى الشواطئ.حيث يتم متابعتهم عن طريق الفرق الطبية بعد تسجيل أسماءهم أثناء وصولهم الي كمين رمانه عند مدخل المحافظة من جهة الغرب كذلك كمين الميدان علي مدخل العريش .


بينما خلت الحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل بمدن دسوق وفوه ومطوبس بــ كفر الشيخ، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، من المواطنين.


يأتي هذا لإغلاقها بناءً على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والصحية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الحاسمة للوقاية من فيروس كورونا.


وشدد محافظ كفر الشيخ، على غلق المتنزهات والحدائق ، ومنع الرحلات النيلية، موجهًا  اللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة دسوق بالتنسيق مع الجهات الأمنية، والمسطحات المائية والإنقاذ النهري بتنفيذ الخطة الأمنية؛ لتنفيذ الإغلاق التام كورنيش النيل.


كما شدد على إغلاق الحدائق والمنتزهات، وجميع مراكز الشباب والملاعب، والمنتزهات العامة، وكافة جميع الحدائق، وجميع أنواع الرحلات النيلية بنهر النيل، ومنع التجمعات بمدينة دسوق.


وأشاد محافظ كفر الشيخ، بأهالي كفر الشيخ لالتزامهم بالتعليمات وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والصحية التي تتخذها الحكومة بغلق تام لجميع الشواطئ، والمتنزهات، والحدائق العامة، منعًا للاختلاط والتزاحم، طبقًا إلى قرارات رئيس مجلس الوزراء.


كما شهدت شوارع قنا، خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، حالة عزوف من المواطنين، عن الخروج للاحتفال كما كان يحدث فى الأعوام السابقة.


وساهم ارتفاع درجة الحرارة مع التحذيرات بعدم التجمع خشية الإصابة بفيروس كورونا، إلى امتناع المواطنين و خاصة الأطفال عن النزول للشوارع.


وقال حسين فؤاد، طالب، ارتفاع درجات الحرارة الذى تشهده المحافظة منذ ٣ أيام مع تحذيرات الأرصاد الجوية من استمرار ارتفاعها، جعلنا نفضل البقاء فى المنازل عن الخروج فى ظل هذه الأجواء الساخنة.


وأضاف محمد فكرى، طالب، استمرار حالة الرعب من كورونا، و إغلاق الكورنيش فى وجه المواطنين، من أهم أسباب عزوف المواطنين عن الخروج للاحتفال بالعيد، فلم يتبقى أمامنا سوى النقاهة والتى تعمل بمحاذير و اشتراطات لا تتماشى مع طبيعة الشباب.


فيما يرى أمجد عربى، طالب، أن خروج أبناء قنا في الصيف يكون فى فترة المساء، وسوف تشهد الشوارع نزول الشباب و الأطفال للخروج من حالة الكبت التى يعانون منها منذ انتشار فيروس كورونا .
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