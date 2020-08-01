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رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: مصر لم يكن بها بنية تحتية أو أماكن تخزين للتجارة.. فيديو

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:01 ص
إبراهيم العشماوي
إبراهيم العشماوي
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إبراهيم القادري
قال ابراهيم العشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه منذ سنوات عديدة لم يكن في مصر بنية تحتية حقيقية للتجارة مثل المخازن الاستراتيجية والمناطق اللوجستية.

وأضاف إبراهيم العشماوي خلال لقائه في برنامج المواجهة المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن في السابق كان يوجد مخازن وهي التي تمد التاجر بالسلع واليوم نحن نعمل على البنية التحتية للتجارة.

وأوضح إبراهيم العشماوي، أن اليوم وصلنا الى عمل 18 مشروع في 11 محافظة بإجمالي استثمارات 49 مليار جنيه.

وتابع : أن هذه المشروعات مخازن استراتيجية ومناطق لوجستية قيد التنفيذ ومحلات ومتاجر متخصصة بالإضافة إلى السلاسل التجارية.

واستكمل: أن المخازن الاستراتيجية تكون مميكنة وتصل تكلفة المخزن الواحد الي 3 مليار مؤكدات على أن الحكومة تقدم التسهيلات للمستثمرين.
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