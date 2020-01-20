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إبراهيم العشماوي: هدفنا القضاء على الاحتكار وانخفاض الأسعار بنسبة 50%.. فيديو

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:16 ص
البورصة السلعية
البورصة السلعية
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إبراهيم القادري
قال الدكتور إبراهيم العشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين ، إن البورصة السلعية ليست أول بورصة في المنطقة العربية ويوجد بورصة الامارات ويوجد في إثيوبيا بورصة متخصصة .

وأضاف"إبراهيم العشماوى"خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم"المذاع علي قناه"الحياه"، أن البورصة السلعية تعتبر نقلة نوعية في منظومة التجارة في مصر كما أن رفع كفاءة منظومة التجارة يتحقق بـ 3 أشياء هم ان يكون لدينا مناطق لوجيستية وان يوجد اسواق جملة أسواق نصف الجملة وأن يكون لدينا البورصة السلعية .

وأوضح"إبراهيم العشماوي" أن البورصة السلعية سيكون بها مجموعة من البائعين ومجموعة من المشترين ويتم تداول السلع علي منصة الكترونية .

وتابع"إبراهيم العشماوى" أن هدفنا القضاء على الاحتكار وانخفاض الأسعار بنسبة 50% .

واستكمل"إبراهيم العشماوى" أن السلعة ستذهب إلى أسواق الجملة ثم بعد ذلك الى الاسواق نصف الجملة ثم إلى السلاسل التجارية ثم إلى الفرد العادة .
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