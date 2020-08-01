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رياضة

رامي ربيعة: من أجل عيون الأهلي جلست سنة فى البيت دون لعب الكرة

السبت 01/أغسطس/2020 - 02:01 ص
رامي ربيعة
رامي ربيعة
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محمد رشاد
كشف رامي ربيعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه ظل لمدة عام لا يلعب كرة القدم من أجل إسقاط نفسه من قائمة نادي السكة الحديد من أجل الانضمام إلى الفريق الأحمر.

وتحدث رامي ربيعة لقناة الأهلي التليفزيونية قائلا: "كنت ألعب في نادي السكة الحديد ووالدي رأى إنني أستطيع اللعب في مستوى أعلى وذهبنا لاختبارات الأهلي ونجحت".

وأكمل "والدي فاجأ بدر رجب مدرب ناشئي الأهلي في ذلك الوقت إنني مقيد في قائمة السكة الحديد والأخير قال إن هناك مشكلة بين الناديين بسبب محمد بركات في وقت سابق لذا لن يستطيع ضمي".

وتابع "بدر رجب اقترح على والدي إسقاطي من قائمة السكة الحديد ثم الانتقال للأهلي، وبالفعل والدي منعني من اللعب مجددا وقال لمسؤولي السكة إنني رسبت في دراستي في المرحلة الابتدائية ولن ألعب الكرة".

وأضاف ربيعة "ظل الوضع هكذا لمدة عام إلى أن تم رفع اسمي من قائمة السكة الحديد وعدنا للأهلي وبدأت مسيرتي معه".

وعما يقال حول معاناته من إصابة مزمنة أجاب "ليس لدي إصابة مزمنة لم تتكرر إصابة لدي مرة في الظهر ومرة في الركبة وهذا طبيعي للاعب كرة القدم".

وأتم ربيعة "كيف أعاني من إصابة مزمنة وألعب في الأهلي أو أجتاز الفحص الطبي في سبورتنج لشبونة سابقا؟".
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