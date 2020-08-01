رامي ربيعة: من أجل عيون الأهلي جلست سنة فى البيت دون لعب الكرة

كشف رامي ربيعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه ظل لمدة عام لا يلعب كرة القدم من أجل إسقاط نفسه من قائمة نادي السكة الحديد من أجل الانضمام إلى الفريق الأحمر.





وتحدث رامي ربيعة لقناة الأهلي التليفزيونية قائلا: "كنت ألعب في نادي السكة الحديد ووالدي رأى إنني أستطيع اللعب في مستوى أعلى وذهبنا لاختبارات الأهلي ونجحت".





وأكمل "والدي فاجأ بدر رجب مدرب ناشئي الأهلي في ذلك الوقت إنني مقيد في قائمة السكة الحديد والأخير قال إن هناك مشكلة بين الناديين بسبب محمد بركات في وقت سابق لذا لن يستطيع ضمي".



