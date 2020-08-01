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رياضة

بعد تمديد عمل اللجنة الخماسية.. ميدو: أول خطوة لإصلاح الكرة المصرية

السبت 01/أغسطس/2020 - 01:02 ص
صدى البلد
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محمد رشاد
أشاد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني الأسبق للزمالك بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتمديد عمل اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة لأربعة أشهر مقبلين.

وأكد ميدو أن رغبة اتحاد الكرة في تقليص أعضاء الجمعية العمومية إلى 95 بدلا من 225 في محلها.

وقال ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: "مد الفيفا للجنة الخماسية لأربعة أشهر هو انتصار كبير للدولة المصرية التي حاربت من أجل ان يتم الدعوة لجمعية عمومية بالتصنيف الجديد".

وأضاف "وهو ما يعني أن الانتخابات القادمة سيصوت فيها 95 نادي فقط وهو أكبر انتصار على الفاسدين الذين حاولوا جاهدين مع الفيفا أن يشارك في الانتخابات 225 ناديا".

وأكمل ميدو "قصر التصويت على 95 ناديا هو أول خطوة للإصلاح وهو قرار استقتل البعض على عدم تنفيذه، الكرة المصرية تأخذ خطوات للأمام نحو الإصلاح والدولة المصرية بقرار اليوم تثبت أنها أقوى من أي شخص".

وأتم "95 نادي معناه جمعية عمومية محترمة مش هتختار عضو بعشوة ولا بياته ده معناه مجلس إدارة اتحاد قوي وأشخاص يستحقون إدارة الكرة المصرية".
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