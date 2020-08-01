ظافر العابدين يهنئ متابعيه بعيد الاضحي المبارك

هنأ الفنان ظافر العابدين متابعيه بعيد الأضحى المبارك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشر ظافر العابدين فيديو له وهو يهنئ متابعيه بعيد الاضحي وعلق عليه قائلا "عيد سعيد".





وعرض مسلسل The Eddy للفنان ظافر العابدين على نتفليكس بدءًا من 8 مايو، الماضي، والذي يعد أول تعاون للنجم مع المنصة العالمية ومن إخراج المخرج الحائز على جائزة الأوسكار داميان شازيل (La La Land) بجانب عدد من المخرجين البارزين.









المسلسل إنتاج فرنسي - أمريكي مشترك، وتدور أحداثه حول مالك ملهى ليلي يتعامل مع الفوضي اليومية لعالم الموسيقى في قلب العاصمة الفرنسية باريس.



