AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ظافر العابدين يهنئ متابعيه بعيد الاضحي المبارك

السبت 01/أغسطس/2020 - 02:15 ص
ظافر العابدين
ظافر العابدين
Advertisements
مصطفى كرم
هنأ الفنان ظافر العابدين متابعيه بعيد الأضحى المبارك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

ونشر ظافر العابدين فيديو له وهو يهنئ متابعيه بعيد الاضحي وعلق عليه قائلا "عيد سعيد". 

وعرض مسلسل The Eddy للفنان ظافر العابدين على نتفليكس بدءًا من 8 مايو، الماضي، والذي يعد أول تعاون للنجم مع المنصة العالمية ومن إخراج المخرج الحائز على جائزة الأوسكار داميان شازيل (La La Land) بجانب عدد من المخرجين البارزين.


المسلسل إنتاج فرنسي - أمريكي مشترك، وتدور أحداثه حول مالك ملهى ليلي يتعامل مع الفوضي اليومية لعالم الموسيقى في قلب العاصمة الفرنسية باريس.

ويشارك في البطولة جوانا كوليج، المرشحة للـ جولدن جلوب ميليسا جورج، أندريه هولاند، راندي كربر وطاهر رحيم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ظافر العابدين يشارك جمهوره لحظات تمرينه مع جو طارد

محمود عباس يهنىء الرئيس السيسى هاتفيا بحلول عيد الأضحى المبارك

موجز السوشيال ميديا.. صديقة رونالدو تمارس رياضة التنس.. النجوم يهنئون الملايين بعيد الأضحى المبارك.. أصالة تطرح أغنيتها الجديدة "اتحبني"

نشرة الفن.. عادل إمام يحتفل بعيد الأضحى المبارك.. ورسالة خاصة من زينة عاشور لابنتها

عيد سعيد.. أحمد السقا يهنئ جمهوره بـ الأضحى

ترشيحاتنا

جريمة فى العيد| هشام خلص على أمه ورمى أخوه من الرابع.. التحريات: المتهم انتابته حالة هياج

عودة الدوري.. الأهلى الأقل استعدادا.. ووديات الفرق الأخرى تظهر مفاجأت

%22 زيادة.. تعرف على أكثر 10 شركات سيارات مبيعا في مصر خلال 2020

شريف رمزي يستمتع بالإجازة الصيفية مع زوجته .. شاهد

استعجال التحريات في حريق شركة لـ الكابلات الكهربائية بالمطرية

بـ هوت شورت.. إنجي المقدم تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 عملية تجميل في 15 عامًا.. سيدة تنفق ثروة طائلة لتتحول إلى «دمية بشرية»

مواصفات هيونداي سنتافي hyundai santa fe N .. فيديو وصور

بعد خسارة وظيفته بسبب كورونا.. عامل يتحول لمليونير بين عشية وضحاها